I COMMENTI ROVIGO «Fate schifo». Lapidario il ministro dell'Interno

I COMMENTIROVIGO «Fate schifo». Lapidario il ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha commentato su Facebook la vicenda assurta a caso nazionale dellla frase, sempre scritta sul social in cui si bollavano le foibe come invenzione dei fascisti, arrivata dalla pagina dell'Anpi di Rovigo. «La sinistra che tanto ama e coccola i clandestini - afferma il vicepresidente del Consiglio - non si fa problemi a calpestare la memoria dei nostri connazionali massacrati per la sola colpa di essere italiani».La condanna al post incriminato arriva anche...