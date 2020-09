I COMMENTI

ROVIGO «Credo che la vittoria di Zaia fosse scontata». Le parole di Leonardo Raito di Italia Viva dopo i primi risultati che sanciscono anche in Polesine il plebiscito del presidente Luca Zaia, per la terza volta alle redini della Regione Veneto. « Il Presidente della giunta regionale - commenta Raito - ha raccolto consenso con il suo lavoro e con una presenza mediatica costante che rendeva praticamente impossibile la sfida per qualunque candidato. Purtroppo in questa regione e in questi ultimi cinque anni non si è riusciti a costruire una alternativa credibile né in termini di progetti che in termini di persone. Peccato. Per Italia Viva e il gruppo di liste che sostiene Daniela Sbrollini attendiamo i dati finali anche se i primi non sono incoraggianti. Credo che forse il progetto avrebbe avuto più successo se avesse sposato il sostegno a Lorenzoni nell'ipotesi di rappresentare una forza riformista nell'area del centrosinistra come successo in Toscana e Campania».

L'ANALISI

«Ma per un'analisi a freddo - conclude il sindaco di Polesella - attendiamo i dati comune per Comune». «In Veneto il risultato era scontato - anche per il consigliere comunale, ex dei 5Stelle, Mattia Maniezzo-. L'emergenza sanitaria ha sicuramente rafforzato la popolarità dei presidenti di regione, non a caso sono stati quasi tutti riconfermati, inoltre il presidente Luca Zaia godeva di un'ulteriore congiuntura favorevole, ossia, non aveva di fatto alcun competitor in grado di impensierirlo». «Alla fine - conclude Maniezzo - non faccio nemmeno i complimenti al presidente rieletto perché di fatto ha vinto la partita senza avversari». Preferisce non commentare il risultato delle regionali in Polesine Diego Foresti candidato nella Lista Solidarietà Ambiente Lavoro (Rifondazione Pci) con Paolo Benvegnù, noto in Polesine per le sue battaglie politiche sotto le insegne di Rifondazione comunista del quale è segretario provinciale.«Attendo il risultato definitivo di tutti i comuni polesani- spiega Foresti - un'analisi attenta si farà nei prossimi giorni». L'ex presidente della Provincia Marco Trombini candidato in Regione nelle file di Fratelli D'Italia: «Questo è il risultato, per quanto mi riguarda, di venti giorni di campagna elettorale, non facile se si considera Ferragosto e il Covid. Una cosa però è certa: il Polesine il partito di Giorgia Meloni può ottenere risultati importanti solo se unito».

