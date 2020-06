I COMMENTI

FELTRE Il ministro per i Rapporti con il parlamento, Federico D'Incà, ha voluto essere presente all'inaugurazione con una lettera intestata al presidente Luca Zaia e al dg Adriano Rasi Caldogno, trattenuto a Roma da altri impegni: «Oggi è una giornata importante per il bellunese e, più in generale per il Veneto: l'inaugurazione di oggi rappresenta un passo fondamentale per la nostra sanità, in particolare quella bellunese che vede l'apertura di due reparti che, mai come in questi mesi, si sono rivelati di fondamentale importanza. Il Covid-19 ci ha fatto capire la necessità di una gestione sanitaria pubblica, del mantenimento dei posti letto, di realizzare o rinnovare le strutture ospedaliere per dare ai nostri cittadini la possibilità di curarsi in strutture di eccellenza, proprio come l'Ospedale Santa Maria Del Prato di Feltre. Anche questa è una garanzia contro lo spopolamento».

Per la Provincia era presente il consigliere Massimo Bortoluzzi: «Ringraziamo la Regione per questa opera, che costituisce un segno tangibile di interessamento al territorio e un elevato livello di attenzione alla montagna, dove la sanità rappresenta un servizio ancora più essenziale rispetto alla pianura. La costruzione della nuova piastra chirurgica, che arriva a completamento del nuovo pronto soccorso, dimostra come in squadra si ottengano grandi risultati».

Ma tra tanta soddisfazione, arriva l'attacco di Guido Trento, ex consigliere regionale (Pd) da sempre alfiere della battaglia contro il depotenziamento della sanità in montagna.

«È forse iniziata la campagna elettorale? Il presidente Zaia - scrive Trento - arriva a Feltre per tagliare un nastro, ma per contro ha tagliato molto altro. Eccoli: ha eliminato l'Ulss feltrina; in termini di reparti e di servizi l'ospedale ha perso l'autonomia, passata all'ospedale di Belluno, per il laboratorio analisi, il glorioso centro trasfusionale, l'Oculistica, e tutto questo lascia immaginare il triste destino a cui sono destinati questi reparti. Verrà persa anche la biologia molecolare. Zaia ha tagliato i posti letto passati da 410 a 250. E in Cadore? Tagliati i posti letto, tolte Pediatria, Cardiologia e Chirurgia d'urgenza. Il laboratorio analisi non ha più il primario e gran parte del personale. La Radiologia perde il primario e gran parte del personale e non funziona la reperibilità. Il punto nascite è sospeso. L'elicottero del Suem? È sostitutivo, non integrativo. Ad Agordo stessi tagli che su Pieve».

© RIPRODUZIONE RISERVATA