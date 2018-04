I Comitati: «Non c'era modo di salvare la Valbelluna?»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA BATTAGLIABELLUNO Non c'è 380 o 220 che tenga: il problema non è la tensione elettrica, il problema sono tralicci e cavi aerei. I comitati civici della Valbelluna non arretrano di un centimetro: da anni chiedono l'interramento totale degli elettrodotti oggetto di razionalizzione; e la richiesta rimane valida, anche di fronte al nuovo Piano di Sviluppo 2018 di Terna, che cancella qualsiasi riferimento al 380 kV in Valbelluna. L'elettrodotto Lienz-Soverzene è e resterà a 220 kV, dice Terna. «Cosa cambia? Nulla» rispondono i comitati....