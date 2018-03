I colori dell'acqua animano le tele e i corridori le strade del centro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MANIFESTAZIONEROVIGO Successo per Acqua in Festa, manifestazione svoltasi in centro in occasione della Giornata mondiale dedicata all'acqua. Migliaia di cittadini sono passati in piazza Vittorio Emanuele per l'evento promosso da Acquevenete e Ato Polesine, cui hanno collaborato Legambiente, Associazione Barbujani, Corri x Rovigo e istituto Alberghiero di Adria. Presenti anche molti amministratori, il prefetto Enrico Caterino e il vicesindaco Susanna Garbo.LA CORSAOltre un centinaio gli sportivi che hanno partecipato alla Run 4 Water, corsa...