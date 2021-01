DOLO

Intitolare l'ospedale di Dolo ad Alberto Polo, questo potrebbe essere il modo migliore per onorarne la memoria. La proposta arriva da Federica Boscaro, sindaca di Fossò. «Ho intenzione di convocare nei prossimi giorni una Conferenza dei sindaci nel corso della quale pensiamo di onorarne la memoria con l'intitolazione di una strada, magari la strada che porta all'ospedale. Oppure l'ospedale stesso: lui si è battuto sino all'ultimo perché resti un punto di riferimento per i cittadini della Riviera. Vedremo di capire se sarà possibile». Accanto alla sindaca di Fossò anche quella di Stra, Caterina Cacciavillani, annuisce facendo capire di esser favorevole alla proposta. Numerosa la presenza delle autorità e dei sindaci del territorio, in primis il sindaco della Città Metropolitana Luigi Brugnaro che ha così commentato la cerimonia. «Insieme alla comunità veneziana metropolitana oggi ho dato l'ultimo saluto ad Alberto Polo un grande uomo, marito, padre e a un amministratore capace e stimato. Fai buon viaggio Alberto, ci mancherai». Marco Dori, sindaco di Mira ha aggiunto: «Ricordo ancora la prima volta che ci siamo incontrati. Era il giorno del tornado. Lui sindaco in prima linea, io giornalista che cercava di raccontare l'accaduto. Poi, da sindaco, ne ho apprezzato le qualità politiche e amministrative e ne ho conosciuto le virtù umane. Uomo di cultura e di dialogo, che voleva emancipare il nostro territorio dalla solita visione dei campanili, dei comuni ognuno per sé. Il grande merito di portare sempre avanti una visione e una progettualità d'insieme, per una Riviera del Brenta unita e consapevole dei suoi mezzi». «Una cerimonia gentile' che ha evidenziato il modo di essere di Alberto - ha commentato il primo cittadino di Fiesso, Andrea Martellato - una persona prima e sindaco poi sempre attento a non prevaricare ma esser parte della squadra». Il presidente dell'Unione dei comuni del Miranese e sindaco di Salzano, Luciano Betteto, ha precisato. «In segno di vicinanza l'Unione dei comuni del Miranese nella giornata odierna ha disposto le bandiere a mezz'asta. Mi unisco ancora al dolore della famiglia, degli amici e di tutta Dolo, aspettando come ci è stato comunicato dal vicesindaco di partecipare a un momento di commemorazione civile pubblica appena sarà possibile». Al completo l'amministrazione comunale ha portato l'ultimo saluto, il vicesindaco Gianluigi Naletto è parso provato. «È significativo il grande affetto, la vicinanza e la commozione che tutto la comunità ha manifestato per la scomparsa del sindaco Polo. Da parte mia vi è una conoscenza che durava da oltre vent'anni nel corso dei quali abbiamo condiviso vari momenti politici sia nella maggioranza che nell'opposizione, anni che hanno segnato anche la mia crescita umana e politica. Con lui c'era un'intesa naturale, bastava uno sguardo per capirci, una sorta di empatia che portava a capirci al volo ed a condividere scelte ed azioni». Infine una testimonianza significativa, quella del tenente dei carabinieri di Dolo Francesco Ferrara, prima dell'ultimo consiglio comunale del 29 dicembre premiato dal sindaco con una pergamena per un'azione importante compiuta sul territorio. «Sono qui da due anni e mezzo e del sindaco Polo mi ha colpito la grande umanità e l'enorme impegno che ha sempre profuso nell'interesse del suo paese».

Lino Perini

