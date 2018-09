I colleghi increduli: «Amava tanto la piccola di casa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I COLLEGHIFRANCENIGO La notizia dell'arresto di Blerta arriva come un terremoto alla 4-noks srl, l'azienda dove lavorava la ventottenne accusata dell'omicidio della sorellina, della mamma e del papà. A comunicarla via telefono è Il Gazzettino: Sta scherzando? Mi sento male... Mamma mia non so che dire. Sono queste le prime parole pronunciate dalla dirigente che, con la voce rotta dallo stupore e dall'orrore, chiama nel suo ufficio i dipendenti: Blerta era segretaria nel ramo commerciale dell'azienda; lavorava a Francenigo dal 2014 e aveva...