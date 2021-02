ERACLEA

Alla vista degli uomini dell'Arma alcuni clienti hanno perfino provato a nascondersi. Bar aperto nonostante i divieti imposti dal Dpcm, sanzionato un locale di Eraclea. E' accaduto domenica scorsa, nella frazione di Valcasoni, giusto nell'ultimo giorno in cui erano in vigore le restrizioni della zona arancione e che consentivano solo la vendita per asporto. Tutto è successo durante un controllo dei carabinieri. In particolare i militari, una volta entrati nel locale hanno accertato la presenza di una decina di clienti, alcuni intenti dei quali intenti a consumare direttamente al bancone. Come se non bastasse i carabinieri hanno anche riscontrato dei bicchieri appoggiati su alcuni tavoli.

Immediatamente è scattata l'identificazione di tutte le persone presenti, mentre ai gestori del locale è stata comminata una sanzione di 400 euro con la successiva segnalazione in Prefettura che potrà disporre la chiusura per 5 giorni. Da registrare che sabato notte, a San Donà, in via Tredici Martiri sempre i carabinieri hanno sanzionato in via 13 Martiri un uomo perché sorpreso fuori dalla propria abitazione dopo le 22 senza un giustificato motivo. Ieri, nel primo giorno di zona gialla, i sindaci del litorale hanno lanciato appelli ai residenti a rispettare le varie prescrizioni. (g,bab.)

