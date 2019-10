CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I cinesi vanno avanti a testa bassa e non indietreggiano. Lo stabilimento Wanbao Acc di Villa di Villa è in vendita. La conferma è arrivata ieri a Roma nella sede del Ministero dello Sviluppo economico alla presenza di politici e forze sindacali. In cassa ci sono cinque milioni di euro e l'azienda, tenendolo aperto, brucia settecento mila euro ogni mese. Finiti quelli, finito tutto. L'ipotesi della cessione ha fatto battere i pugni sul tavolo al ministro per i Rapporti con il parlamento, il cinquestelle bellunese, Federico D'Incà. Ha...