I casoini nei tour per i turisti Unesco

IL DIBATTITO CONEGLIANO La formazione dei giovani, i tour enogastronomici per i visitatori delle colline patrimonio dell'Unesco, la rete e il passaparola fra commercianti. La macchina per salvare i casoini dopo l'allarme lanciato sulle pagine del Gazzettino si è messa in moto: il carburante arriva da professionisti e istituzioni della provincia ma non solo. Per garantire un futuro alle ultime botteghe di borghi e frazioni è scesa in campo anche la Regione. Così, alla proposta dell'ex sindaco Roberto Bet, si aggiungono ora altri suggerimenti...