I CASI VENEZIA Il record dei rincari spetta a due medici del distretto veneziano:

I CASIVENEZIA Il record dei rincari spetta a due medici del distretto veneziano: il geriatra dell'Angelo, Ernesto Rampin, e la chirurga del Santi Giovanni e Paolo, Alessandra Amico, le cui prime visite passano da 80 a 120 euro, 40 euro in più in un colpo. All'altro estremo, la cardiologa di Mestre, Valeria Cutaia, la cui tariffa per una prima visita passa da 160 a 150 euro. Le variazioni al ribasso, tra i 64 medici che hanno deciso di modificare le loro tariffe, sono però una rarità. In genere i ritocchi sono al rialzo, dai pochi euro, ai...