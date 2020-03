«I casi che ci preoccupano sono i sei che si trovano ricoverati in Rianimazione. Sono le situazioni più critiche». Così spiega il direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben, nel fare il punto sulla situazione coronavirus nel veneziano. E l'occasione è anche buona per fornire i dati di un'emergenza. Sono 1.304 le persone controllate con il tampone analizzato dal laboratorio di Genomica dell'ospedale di Venezia. Di questi sono risultati positivi 32 tamponi, ovvero il 2,45 per cento della popolazione controllata. «L'andamento di questi sette giorni è stato quello di qualche unità che si aggiungeva ogni giorno, o in alcuni casi, ogni due giorni - continua Dal Ben - Non abbiamo fatto da spettatori ad un aumento esponenziale dei contagi. Valutiamo quello che può succedere sulla base di quanto già successo e quindi ci aspettiamo una lenta diffusione del virus. Aver limitato le concentrazioni delle persone ha aiutato a isolare il virus il più possibile. Speriamo che i dati della prossima settimana ci diano ragione e si viva solo una coda della sua diffusione». Intanto domani mattina il Comune incontrerà le categorie della città per un vertice sulla situazione del tessuto economico del veneziano.

Munaro e altri servizi

da pagina II a pagina V

© RIPRODUZIONE RISERVATA