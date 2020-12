I CASI APERTI

VENEZIA Sette classi interessate dal virus sul finire della scorsa settimana, diventate 27 lunedì. E poi quindici volte in una stessa giornata - in media - in cui si individua un alunno o un insegnante positivo in una scuola dell'Ulss 3. Per un totale di 122 classi nelle quali c'è almeno un positivo. «Le scuole sì, ci stanno dando parecchio da fare, ma stiamo facendo tanti tamponi - ammette il dg dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben - Ora usiamo anche il camper per spostarci tra le scuole e fare i tamponi all'aperto». A ieri erano 122 le classi interessate dal almeno un caso, 3 i focolai scoppiati negli istituti: 78 alunni positivi che hanno generato altri 136 studenti in quarantena; 44 i docenti contagiati che hanno costretto a casa (per contatto stretto) altri 12 colleghi. Le elementari le più colpite (50 classi) seguite dalle medie (30) le superiori (26, in continuo calo) e gli asili (16). Nonostante la didattica a distanza per le superiori abbia ridotto le occasioni di contagio, il nemico invisibile continua ad entrare negli istituti: «Il virus - aggiunge Dal Ben - è una presenza importante negli altri livelli di scuola. I ragazzi sono stati bravissimi nella prima ondata, ora dobbiamo ripassare attraverso di loro per diffondere contesti di attenzione».

Tracciare i casi, disporre e organizzare i tamponi, tenere i contatti con le scuole: tutti compiti della Cot, la centrale operativa territoriale dell'Ulss 3 che da mesi, attiva sette giorni su sette, dalle 7 alle 21, fa da coordinatrice con le scuole. «Il percorso è semplice: individuato un positivo in classe - racconta Francesca Ferraretto, coordinatrice del servizio - d'intesa con la scuola attiviamo le procedure: non appena l'istituto ci invia la lista dei contatti, di solito i compagni di classe e alcuni insegnanti, organizziamo i tamponi di screening. Un'ora dopo aver ricevuto gli elenchi dal referente Covid della scuola, abbiamo già stabilito dove e con quale modalità andranno effettuati i tamponi e siamo in grado di comunicarlo ai genitori. Una procedura oliata, fin qui sono state quasi 700 le classi sottoposte a screening. Ogni giorno gestiamo in media 15 casi, con punte di 25 in alcune giornate, ed è facile immaginare come la gestione di molti casi contemporanei comporti un lavoro ingente». Compito della Cot anche gestire gli webinar in programma ogni venerdì per riorganizzare il lavoro ogni settimana.

A preoccupare Dal Ben anche le piazze piene dello scorso black friday: «Se le persone vogliono sfidare il virus fanno quello che abbiamo visto nelle immagini con le conseguenze che però ci sono e a volte sono molto serie. Se vogliono combatterlo davvero devono stare attente». Andrebbe controllato chi entra nelle piazze? «Perché dobbiamo arrivare a misure coercitive, se in un bar vedo un certo numero di persone, cambio bar».

