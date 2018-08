I carabinieri: «Tanti sapevano, nessuno ci ha avvertito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPELLOVENEZIA Una vicenda che ha scosso nel profondo anche i carabinieri, quella di Maila, massacrata a pugni dal marito che si è fermato solo quando l'ha uccisa. Una fine orribile giunta dopo anni di violenze che la donna ha subito in silenzio. Non ci si abitua mai alla brutalità e alla violenza. Ma una ferocia e una crudeltà del genere di raro si erano viste.Il sentimento che prevale non è la rabbia, bensì l'amarezza, profonda e dolorosa. A interpretare lo stato d'animo dei suoi uomini è il comandante provinciale Claudio Lunardo che...