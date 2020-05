Festeggiano la fine del lockdown bevendo alcolici ma la festa dura poco perché a spegnere l'entusiasmo sono arrivati i carabinieri.

Tutti multati ma alcuni sono addirittura risultati recidivi e per loro la sanzione è stata così raddoppiata. E' accaduto lunedì sera intorno alle 22.

«I carabinieri di Agordo e Falcade - spiegano dal comando provinciale dell'Arma - sono intervenuti in località Grave di Agordo in quanto dei cittadini segnalavano la presenza di un rumoroso gruppo di giovani. Giunti sul posto i militari accettavano che vi erano sei giovani, 5 agordini e un trevigiano (da tempo domiciliato a Feltre) di età compresa tra i 19 e i 26 anni, che stavano bevendo alcolici».

Erano tutti muniti di mascherina, secondo quanto è stato possibile ricostruire ma questo non è bastato. Infatti non rispettavano le distanze tra loro avendo formato un circolo.

I carabinieri hanno anche accertato che alcuni erano in piedi e altri stavano seduti. Alla fine degli accertamenti per tre di loro sono scattate le sanzioni con una contravvenzione, come previsto dal decreto del presidente del consiglio, di 400 euro. Gli altri tre, già recidivi, sono stati invece sanzionati con la sanzione raddoppiata: di 800 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA