I carabinieri del Ris sulle tracce del ladro

LE INDAGINIPADOVA La convinzione delle prime ore si è rafforzata il giorno dopo: l'intrusione al Pedrocchi dovrebbe essere opera di un unico soggetto, e ci sono alte possibilità che si tratti dello stesso ladro che ha colpito nelle ultime settimane in varie attività di galleria Borromeo e poi alla pasticceria Baessato di largo Europa. Visto l'esito della spaccata al Pedrocchi (nessun furto perché dentro il registratore di cassa non c'era nemmeno un euro) la sensazione diffusa è che si tratti di un balordo e non di un moderno Arsenio...