Un lutto ha sfiorato Belluno. Se, a proposito di Covid-19, i nostri cappuccini di Mussoi se la sono cavata con brevi ricoveri all'ospedale San Martino ma con l'intero convento posto in stretta quarantena - il virus non ha risparmiato molti confratelli, amici dei frati minori bellunesi. Ultimo in ordine di tempo ad essersene andato, tre giorni fa a Lendinara (Rovigo), padre Luciano Pastorello. «Persona buona, disponibile. E' stato il mio formatore quando ero a Venezia e, poi, ha assunto la carica di provinciale», lo ricorda Fra' Sandro Periotto, parroco di Maria Immacolata di Mussoi. Il contagio di molti cappuccini, pare probabile, era partito da un incontro del Capitolo ordinario della Provincia Veneta dei frati minori che si tenne dal 2 al 7 marzo a Camposampiero (Padova). Un appuntamento importante a cui parteciparono anche fra' Sandro Periotto con fra' Esterino, che nella parrocchia dell'Immacolata di Mussoi funge da viceparroco. Ad essere contagiato, poi, anche fra' Gianfranco Pistore, il più anziano dei tre, rimasto ricoverato per più tempo all'ospedale San Martino. «Noi ce la siamo cavata tutto sommato con una influenza, io sono stato ricoverato solo quattro giorni. A soffrirne di più è stato frate Gianfranco». Ora i cappuccini di Belluno, come in tutte le altre parrocchie, stanno organizzandosi per riaprire le porte ai fedeli: «Dal 18 è prevista la ripresa delle celebrazioni - conclude il parroco Fra'Sandro - faremo la nostra parte, in un modo o in un altro con grossi limiti». Daniela De Donà

