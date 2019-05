CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I cantieri dell'operazione da 28 milioni di euro che andrà a completare il Campus di via Torino sono partiti fissando date certe sui tempi di realizzazione dell'ultimo edificio collegato a quelli del Dipartimento di Scienze ambientali, informatica e statistica, e del Dipartimento di Scienze molecolari e nanosistemi, oltre alla Residenza studentesca da quasi 150 posti che andrà a chiudere l'area del Campus in via Torino. Nell'estate del 2020 verrà completato l'edificio denominato Epsilon, all'inizio del 2021 la Residenza studentesca. La...