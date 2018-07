I cantieri avanzano l'obiettivo è il 2020

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN COSTRUZIONETREVISO La superstrada Pedemontana sta viaggiando spedita verso l'autostrada A27. Nell'ultimo tratto trevigiano in via di costruzione si procede a macchia di leopardo. Tra Povegliano, Villorba e Spresiano sono stati aperti diversi cantieri. Oggi sembrano isole indipendenti. Ma entro il 2020 come spera la Regione tutti i pezzi del mosaico si uniranno dando vita alla superstrada che passerà tra il centro di Povegliano e la zona industriale di Giavera, per poi proseguire verso Villorba, a sud di Visnadello, fino alla località...