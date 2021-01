VENEZIA Un ampio open space dove, spiega il direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben, «il nostro servizio di contact tracing si trova a gestire ogni giorno anche più di 500 nuovi positivi con relativa indagine epidemiologica. Si chiama la persona positiva e la si intervista per individuare i contatti stretti che devono essere messi in isolamento». Un compito che ha portato l'Ulss a incrementare il personale. Ora sono una sessantina di operatori divisi in due turni (8-15 e 13-20) e sempre attaccati ai telefoni bollenti che hanno colonizzato un intero piano del palazzo della Tim alla Cipressina. Uno spazio che si aggiunge alla control room in funzione nella sede del Dipartimento di Prevenzione. In questo vasto spazio, organizzato con aree aperte attrezzate con box e sale più piccole, i cacciatori di contatti dell'Ulss 3 operano ognuno su una propria postazione organizzata con personal computer e telefono; e ogni operatore si concentra sulle indagini epidemiologiche a lui assegnate, le sviluppa e le chiude. «Molti operatori - sottolinea il dg - sono medici già laureati e specializzandi. Tutti sono stati formati a questo tipo di attività dagli specialisti del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, e sono quindi in grado di svolgerla al meglio. Si parte dall'elenco dei nuovi casi positivi, che arriva in tempo reale dai luoghi in cui vengono analizzati i tamponi, dai laboratori privati, e anche dai laboratori delle altre Ulss che segnalano alla nostra i nuovi positivi individuati altrove ma che ci competono per territorio». Ogni operatore svolge almeno quindici indagini epidemiologiche. Ogni operazione è abbastanza complessa, soprattutto quando il soggetto positivo ha partecipato a cene e incontri. In altri casi, come l'anziano allettato o ricoverato, il contact tracing si svolge in modo più semplice e allora gli operatori dell'Ulss 3 sono in grado di svolgere anche 20/30 indagini epidemiologiche in una sola giornata.

N. Mun.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA