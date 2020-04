Cacciatori solidali nella lotta contro il coronavirus. Le doppiette agordine come nel dopo Vaia al servizio del territorio.

È il caso delle quindici Riserve alpine di caccia dell'Agordino e il Distretto che le riunisce in sè hanno versato 15mila euro alle strutture sanitarie locali. La maggior parte dei fondi, tramite l'Usl 1 Dolomiti, è andata al pronto soccorso di Agordo. Un'altra quota è stata assegnata alla Protezione civile e una ulteriore alla casa di riposo di Livinallongo (da parte delle riserve di Livinallongo e Colle Santa Lucia).

«I cacciatori agordini - afferma il presidente Alberto Colleselli - hanno voluto sostenere alcuni dei soggetti che sono più impegnati e a rischio nell'emergenza in corso, con particolare attenzione a chi si dedica alla popolazione delle proprie valli».

Il Distretto venatorio, in attesa di tempi migliori, ha inoltre rinviato la tradizionale festa di primavera di San Tomaso, garantendo appena possibile l'estrazione dei biglietti vincenti della ricca lotteria già avviata da mesi. «Non è la prima volta che i cacciatori delle Riserve agordine pensano al proprio territorio - sottolinea Colleselli -; nel post Vaia, ad esempio, ai numerosi interventi di manutenzione del territorio hanno aggiunto anche un piccolo ma significativo sostegno economico per far sentire la loro presenza e vicinanza».

