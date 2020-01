I Caboto, viaggiatori sulla scia di Cristoforo Colombo

Sulla loro casa veneziana, al numero 1643 di Castello all'ingresso di via Garibaldi, assieme a una targa sormontata da un leone di San Marco ve n'è una in inglese e francese che li ricorda come scopritori del Canada. E se uno fu veneziano d'adozione perché, pur essendo nato a Gaeta nel 1445, chiese e ottenne la cittadinanza della Serenissima dopo quindici anni di permanenza in città l'altro lo fu per nascita in quanto figlio del primo e di donna Mattea, forse veneziana anch'essa.

Giovanni e Sebastiano Caboto continuarono l'opera di Cristoforo Colombo al servizio di spagnoli e inglesi inaugurando una serie di grandi viaggi di scoperta verso il nord-ovest, in particolare quello con cui il 24 giugno 1497 approdarono a Terranova e presero possesso delle terre canadesi in nome di Enrico VII d'Inghilterra; partendo con una sola nave, il Matthew, e diciotto uomini d'equipaggio. Sulla nuova terra Giovanni Caboto piantò le bandiere inglese e pontificia (sebbene alcune fonti citino anche il Gonfalone della Repubblica di Venezia).

Il re concesse a Caboto un premio di dieci sterline e qualche anno più tardi una pensione annua. Sebbene Giovanni avesse intuito prima ancora di Colombo che il genovese non aveva raggiunto l'Asia e si fosse proposto di riuscirci con una rotta più settentrionale, anch'egli fu tratto inizialmente in inganno illudendosi di aver toccato le coste dell'estremo Oriente.

