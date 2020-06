LO SCENARIO

PADOVA Sembra acqua passata. Invece ancora non lo è. Perchè la fase della ripartenza non ha affatto messo in secondo piano l'emergenza alimentare provocato dalla crisi economica legata alla pandemia. Senza soluzione di continuità fra la città e la provincia. Nel comune di Padova, infatti sono in continuo aumento, le chiamate al call center (049.232.3009), messo a disposizione dal Comune durante il lockdown e al quale dalla fine di febbraio sono arrivate oltre 10mila telefonate. E con l'inizio della fase 2 e la riapertura di numerose attività, continua a squillare incessantemente perché sono davvero molte in città le persone per le quali avere a disposizione la borsa con un po' di generi alimentari è diventato indispensabile.

Per questo Marta Nalin, assessore con delega al Sociale, lancia un appello: «La spesa solidale resta una necessità, quindi in città c'è ancora bisogno delle sensibilità e della generosità di quei cittadini che già durante il periodo più critico avevano voluto aiutare chi era in difficoltà. Ci auguriamo, pertanto, che tanti padovani, quando vanno al supermercato non si scordino di mettere nel carrello qualche pacco in più di generi alimentari non deperibili, da depositare poi nei cestoni di raccolta collocati oltre le casse».

Davanti a bisogni affievoliti dalla ripresa, ma non del tutto superati, ecco che le risorse stanziate dal Governo per affrontare i bisogni alimentari hanno avuto una parte fondamentale in tutto il territorio della provincia per superare la fase più acuta della crisi. Oltre i confini cittadini, ad esempio, Limena ha quasi interamente dato fondo ai 42 mila euro arrivati da Roma per dirottarli su oltre 200 famiglie. «Ne salvaguardiamo una parte ha detto l'assessore alle Politiche sociali, Cristina Turetta perché siamo convinti di un riacutizzarsi dei bisogni in autunno. Ma avremmo dovuto dare fondo a tutte le risorse se non fossero intervenuti altri aiuti da parte del volontariato locale».

Ecco perché un ulteriore intervento del bonus alimentare da parte dello stato sarebbe salutato con favore dai sindaci. «Abbiamo già distribuito spiega infatti il primo cittadino di S. Giorgio in Bosco, Nicola Pettenuzzo - gli oltre 38 mila euro concessi dal Governo, con i quali abbiamo fatto fronte a 126 domande. Ulteriori bisogni li affrontiamo con i proventi delle donazioni. Diversamente dovremmo cercare nelle pieghe del bilancio altre risorse».

Le richieste pervenute ai servizi sociali del vari municipi hanno fatto capire anche quanto esteso sia l'ambito dell'economia sommersa. «A Vigodarzere fa presente il sindaco, Adolfo Zordan una buona parte di assegnatari dei buoni è composta da badanti e lavoratori in nero. Se l'altro partner del nucleo finisce in cassa integrazione, il ricorso ai buoni spesa è automatico. Il caso è stato ricorrente per i circa 33 mila euro di buoni erogati finora».

Nei centri più piccoli, come ad esempio Campodoro, dove sono stati già spesi circa 10 mila euro degli oltre 15 mila euro concessi dallo Stato, l'aspetto positivo dell'erogazione dei buoni spesa è stato quello di rilanciare il ruolo dei negozi di vicinato locale. «L'operazione - sottolinea il sindaco Gianfranco Vezzaro è stata gestita interamente in loco, attivando una sorta di rete solidale entro i confini comunali. Questo tuttavia non toglie che sia necessario un secondo intervento».

In altre realtà dove la ripresa è stata forse più celere, l'emergenza alimentare sembra invece essere già stata superata. A Rubano, ad esempio, dove sono arrivati 87 mila euro di fondi per buoni spesa, ci si attende che un prossimo aiuto dello Stato si diriga ora su altri fronti. «Ad esempio osserva la sindaca Sabrina Rossi è ora importante un supporto per il pagamento delle bollette e per gli affitti. E soprattutto è fondamentale l'erogazione della cassa integrazione a chi ancora l'aspetta».

Anche a Teolo molti hanno ripreso il lavoro. E la corsa al buono spesa, conseguentemente rallenta. «Restano ancora disponibili assicura l'assessore agli interventi sociali, Graziella Quagliato circa un quarto dei 48 mila euro erogati per i bisogni alimentari. La richiesta del sussidio non segue più lo stesso ritmo delle erogazioni effettuate nelle prime settimane».

C'è però la situazione della Bassa a evidenziare che la ripresa si muove a macchia di leopardo. A Merlara, altro paese simbolo dell'emergenza nella provincia, la sindaca Claudia Corradin ha dovuto spartire accuratamente i 18 mila euro per i buoni alimentari. «Abbiamo avuto richieste spiega anche da titolari di pensioni minime, ma non abbiamo potuto assecondarle. E l'impatto è stato contenuto solo perché i numerosi agricoltori della zona hanno ricevuto subito i sussidi dalle organizzazioni di categoria. Nonostante questo le nostre risorse sono quasi esaurite».

Lucio Piva

