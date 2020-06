I BOLLETTINI

BELLUNO In oltre tre mesi di emergenza, la provincia di Belluno ha registrato 112 decessi, sui 2009 del Veneto imputati al coronavirus. È il dato aggiornato a ieri alle 17 dall'Azienda Zero. In totale i casi di positività sono stati 1191, attualmente sono solo 27. In quarantena domiciliare ci sono invece 92 soggetti.

IL PRIMO CONTAGIO

Dal 21 di febbraio, giorno zero dell'epidemia in Veneto e della scoperta del focolaio di Vò Euganeo, anche in provincia di Belluno sono cominciati i tamponi per cercare il virus. Nel bollettino ufficiale dell'Ulss Dolomiti per la prima volta, il 28 febbraio, un paziente è stato indicato come positivo al coronavirus. Due giorni prima era risultato positivo un medico bellunese che lavorava in geriatria a Treviso. Accanto al numero un asterisco: il suo tampone non era ancora stato vagliato dallo Spallanzani di Roma. Il paziente zero di Belluno era stato a Codogno. Dopo essere tornato ha avvertito i primi sintomi ed ha chiesto aiuto all'ospedale. Il venerdì precedente era morto il 77enne di Vò, Adriano Trevisan. Con il passare dei giorni tutti hanno capito che quell'asterisco era irrilevante. Non era necessaria alcuna certificazione dell'istituto superiore di Sanità per capire che il coronavirus avrebbe stravolto la vita di tutti, contagiati e sani. Due giorni dopo c'erano già cinquanta persone in quarantena. A inizio marzo erano già tre i positivi certificati, una velocità di diffusione che ha messo tutti in guardia rispetto alla capacità di contagio del virus.

COMINCIANO I RICOVERI

Il 3 marzo c'è il primo ricovero per coronavirus. Le condizioni del paziente impongono un monitoraggio da vicino. Il quattro marzo il virus entra all'ospedale di Feltre. Viene chiuso un intero reparto, la chirurgia. I carabinieri sorvegliano gli accessi. Positivi un medico e un'infermiera. Tamponi praticamente all'intero reparto. Ventiquattro ore dopo all'ospedale di Agordo vengono sospesi i ricoveri, anche qui un reparto viene praticamente chiuso.

IL PREZZO DI CORTINA

Il 6 marzo la doccia fredda per Cortina. La Perla è costretta a dire addio alle finali di Coppa del Mondo. Nessuno, ancora, immaginava che ci sarebbe stata la necessità di chiedere anche lo slittamento dei Mondiali 2021. Nella prima settimana di marzo l'Ulss annuncia nuove assunzioni, viene introdotto il limite di un metro al bancone del bar e il ministro Boccia decide di chiudere gli impianti di risalita.

IL DECESSO NUMERO 1

L'11 marzo la prima vittima a Belluno. Noris Picello, 91 anni di Sovramonte. Il virus corre: ci sono dieci persone in ospedale, e 50 positivi a metà marzo. Luxottica e De Rigo decidono di abbassare la serranda. Si viaggia al ritmo di 30 nuovi positivi al giorno. A fine marzo il virus si affaccia alle case di riposo. Il 27, in 24 ore, sono quattro i decessi tra gli ospiti delle strutture. Nei primi giorni di aprile le croci nelle Rsa sono già più di trenta.

GLI ANZIANI

Scatta in tutta Italia il lockdown e la provincia di Belluno diventa sorvegliata speciale. Si teme un esodo di massa verso le seconde case. L'allarme sale nelle Rsa. La Procura apre un fascicolo. E ieri intanto dopo 107 giorni la casa di riposo di Puos d'Alpago è di nuovo libera dal Covid. Dice Mariaelena Merella, direttrice della struttura: «Due signore continuavano ad alternare positività e negatività al tampone. Ora però è arrivato il responso che tutti aspettavamo».

