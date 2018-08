«I bimbi non sanno fare il segno della croce» Il rimprovero di Papa Bergoglio alle famiglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO CITTÀ DEL VATICANO Ormai è sempre più facile vedere bambini che invece di farsi il segno della croce eseguono gesti a casaccio, con le manine in aria senza sapere come eseguire uno dei segni fondamentali della fede cristiana. Forse il più semplice. Ieri mattina all'udienza generale Papa Francesco si è raccomandato con le mamme e i papà presenti, di insegnare ai figli la sequela del mistero trinitario, aiutandoli a portarsi prima la mano sulla fronte, poi sul petto, infine sulla spalla sinistra e poi su quella destra per poi...