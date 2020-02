VENEZIA E il Pd? Il principale partito dello schieramento di centrosinistra appare in ritardo nella competizione elettorale che il 24 maggio eleggerà il nuovo sindaco di Venezia. A differenza del sindaco uscente Luigi Brugnaro, che invece ha cominciato a muoversi per tempo e a stringere alleanze. Ieri il popolo dem si è dato appuntamento nella scoletta dei Calegheri a San Tomà, dove erano presenti anche alcuni parlamentari come il senatore Andrea Ferrazzi e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Andrea Martella.

Le indicazioni sono ancora molto vaghe, ma il refrain che si è sentito di più è quello di lavorare per una coalizione unita. Se si riesce con un accordo politico, se non si riesce anche ricorrendo alle primarie. Soluzione che finora è stata scartata e che appare fuori tempo massimo.

Il fatto che si punti ad avere una coalizione il più ampia possibile, quindi raccogliendo l'appoggio anche della sinistra, delle associazioni e dei movimenti, significa che il nome del rettore di Ca' Foscari Michele Bugliesi (caldeggiato proprio dal Pd) potrebbe essere sulla via del tramonto, dal momento che non sarebbe gradito a sinistra.

Per quanto riguarda le primarie e il fatto che in Regione si farebbero e in Comune no, è Ferrazzi a tagliare corto: «A parte che si tratta di due sistemi elettorali differenti, non è ancora scritto da nessuna parte che per la Regione si faranno le primarie».

In ogni caso, il tempo è poco e il nome del candidato dovrà uscire nei prossimi giorni.

