I baristi: «Servono i controlli privati ma molti non vogliono pagarli»

LE REAZIONIVENEZIA La droga a Santa Margherita è un problema a cui gli esercenti non vogliono più sottostare. E se ultimamente il problema rischia di riproporsi, da parte di chi lavora in campo il pugno rimane duro. Per questo chi ha un locale da anni è impegnato nel contrasto diretto, rimettendoci di tasca propria. «Mi pare un paradiso rispetto a prima che ci muovessimo - spiega Paolo Friselle, titolare del Pier Dickens - al di là di alcuni episodi legati alla zona di San Pantalon, problemi nel campo non ce ne sono più». E il merito di...