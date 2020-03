LA SERRATA

BELLUNO Il passo veloce di chi sa che potrebbe non farcela. Mauro ha già le chiavi in mano. Quando il cliente gli chiede una bottiglia da asporto controlla l'orologio. All'ora fatidica manca ancora un giro di lancette. Quanto vale soddisfare la richiesta. L'ultima di una giornata spettrale per la città e forse per l'intera Penisola. Sono gli stessi esercenti a spiegare che «Così non ha senso, a questo punto forse sarebbe meglio chiudere».

LA BEFFA

Il primo giro di chiave otto ore prima che il premier Giuseppe Conte annunciasse, praticamente a reti unificate, che la zona rossa veniva estesa all'intera nazione. Da lunedì mattina in città ha aperto Black Soul. Dietro al bancone c'è Andrea Tazzara, che non ha avuto neppure il tempo di capire come vanno gli affari che, ieri sera, si è visto costretto ad abbassare la serranda prima dell'inizio dell'ora dell'aperitivo. «L'umore è amaro, non potevo certo immaginare di imbattermi in un momento così sfortunato. Non puoi fare eventi. Né ha senso spendere in pubblicità. Avevo già contattato una cameriera. Doveva arrivare alle sei. Invece, oggi che è il secondo giorno non potrò presentarmi alla città. Né preparare i caffè o gli aperitivi con ingredienti biologici. Si vive alla giornata». Nel bar tre ragazzi sorseggiano una birra, ma con gli occhi puntati sull'orologio, pronti ad andarsene appena la lancetta corta punta sulle sei.

QUANTO VALE CHIUDERE

«Sono qua dalle otto di questa mattina, oggi forse non è andata malissimo ma la scorsa settimana abbiamo avuto il cinquanta per cento in meno di clienti. Spiegare le regole alla gente non è facile, non sempre capisce - spiega Mauro della Bottega Manolli - certo è che se le regole sono queste quanto vale chiudere. I virologi dicono che bisogna stare a casa e io invece vengo qui ad aprire l'attività, è chiaro che c'è qualcosa che non va».

CALO DRASTICO

«Avevamo già il polso - spiega Roberto Bianchini, mentre chiude la porta al Bar San Martino - si sentiva che stava per succedere ma da lunedì è cambiato tutto. La scorsa settimana sembrava possibile resistere. Ma ora è davvero difficile, c'è stato un calo drastico. Gli aiuti con gli sconti nelle tasse? Sicuramente in questo momento sarebbero utili, un toccasana. Qui lavoriamo io e mia moglie. Se chiudiamo non prendiamo lo stipendio in due. Ma se bisogna bloccarci quindici giorni tutti per salvarci tutti, siamo pronti a uno sforzo in più».

DESOLAZIONE

«È tutto triste, come deve essere il clima in questo momento. Dobbiamo attenerci tutti alle regole, rispettare tutti quanti le norme e speriamo che le istituzioni ci vengano incontro. Certo è che questa situazione crea tristezza». Nel frattempo, davanti alla porta del Caffé Deon, dove Paolo sta spiegando che tira una brutta aria, passa un cliente e, quasi avesse sentito le parole appena pronunciate sentenzia: «Vado a casa è una desolazione». «Le istituzioni ci vengano incontro - prosegue il titolare - oggi è il primo giorno di zona rossa. Il problema non è neppure la tassa del plateatico che si paga metà entro il 30 maggio e metà entro il 30 novembre. La cosa difficile è l'affitto. A questo punto meglio regole chiare che misure intermedie. Speriamo in un mese di cavarcela. Paradossalmente a questo punto è meglio chiudere, con tempi certi per riaprire. Sono giorni difficili. C'è da abituarsi un po' ma perché la vita riprenda servirà un po' di tempo».

SERVE UNA SCOSSA

Marco sta abbassando la serranda, da tre mesi gestisce il bar di Piloni nell'omonima piazza. «Come tutta la settimana scorsa la gente ha paura. Tiene un piede dentro e uno fuori. La gente ormai è scossa. Lei deve capire che non è solo questione di soldi. Quando apri un locale e vedi passare la gente diventa anche una questione psicologica. Non fa piacere a nessuno chiudere. Ma lavorare in condizioni così è disastroso. Bisogna dare una scossa. La politica locale dovrebbe riflettere e mettersi una mano sulla coscienza». Il tono non è di chi cerca polemiche, o vendete. Ma di chi, come i suoi colleghi, si trova a camminare sul baratro della rassegnazione.

Andrea Zambenedetti

