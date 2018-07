I barboni in centro «Basta, è uno schifo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTAPADOVA «Sono lì, tutte le notti, ubriachi. Io devo scortare mia figlia per essere tranquilla. E poi non parliamo dell'igiene. Urinano nei bidoni della spazzatura e nelle fioriere, fanno i loro bisogni - tutti - per strada. Fa schifo. E ogni mattina presto deve passare un addetto dell'Aps in tuta bianca e idropulitrice per disinfettare. Ma dove siamo?»É lo sfogo di una residente nel quadrangolo galleria S. Bernardino, via S. Biagio, via Zabarella e via Santa Sofia -Borgo Altinate diventato habitat naturale per una colonia di...