VO' EUGANEO

C'è chi gli ha chiesto di pregare per la mamma, cassiera in un supermercato a contatto con molte persone, chi per la nonna uccisa dal coronavirus. Uno era preoccupato per le tante morti quotidiane a cui i medici non riuscivano a mettere un freno, a un altro mancavano molto la scuola e gli amici. E c'è anche chi ha usato carta e penna per condividere un dubbio profondo: questa pandemia non sarà un castigo divino?

Ieri mattina i cittadini di Vo' sono tornati a messa dopo tre mesi, accolti dal vescovo di Padova Claudio Cipolla, che ha scelto di celebrare la prima Eucaristia con i fedeli proprio nell'ex zona rossa in cui tutto è cominciato, quel fatidico 21 febbraio. Dall'ambone della chiesa di Maria Ausiliatrice, il monsignore ha letto alcune delle lettere che i ragazzi gli hanno inviato in questi mesi di emergenza. Di fronte a lui una navata finalmente ripopolata. Da sopra le mascherine spuntavano sguardi emozionati e felici di ritrovarsi sotto lo stesso tetto a celebrare non soltanto la prima messa dopo il lockdown ma anche la festa della patrona.

Erano un'ottantina, su 110 posti disponibili, i fedeli che hanno partecipato alla messa, accolti dai volontari della protezione civile, attenti a far rispettare tutte le disposizioni anticontagio. I primi parrocchiani sono arrivati con un'ora di anticipo per accaparrarsi il posto, temendo che non ce ne fossero abbastanza per tutti. Invece alcuni banchi sono rimasti vuoti. Molti fedeli, infatti, hanno seguito la messa alla tivù o in diretta streaming sul canale Youtube della diocesi.

LE LETTERE

«Le pagine della Sacra Scrittura ci raccontano la fede dei primi cristiani, ma io ho un'altra pagina che viene proprio da qui, dai vostri bambini» ha esordito il vescovo nell'omelia, ricordando che proprio ieri alcuni di questi ragazzi avrebbero dovuto ricevere la Comunione e la Cresima. «Lo stare con i miei amici è la cosa che più mi manca in questo periodo» ha scritto uno di loro. «È da un mese che non vado a scuola raccontava un altro e le giornate diventano molto pesanti. Ma prego molto per poter tornare alla vita di prima. Le chiedo di pregare per tutta la mia famiglia, in particolare per mia mamma, che fa la cassiera in un supermercato ed è a contatto con migliaia di persone al giorno».

«A volte penso che il signore ci stia castigando per la cattiveria umana - scrive un altro - Dall'inizio dell'anno è successo di tutto: prima l'alluvione, poi il fuoco e adesso il coronavirus». La risposta, secondo il vescovo, va cercata nella Bibbia: «Le testimonianze dei primi cristiani sono valide anche per noi. La forza dello Spirito Santo scende su di noi rendendoci testimoni fino ai confini della terra. Mi piace leggere questi confini non solo come geografici ma anche di vita. Non è vero che Dio ci sta castigando perché Lui opera sempre nell'amore. Abbiamo vissuto limitazioni e preoccupazioni e adesso ne inizieranno altre, di natura economica e sociale. Ma come cristiani siamo mandati lì a parlare di legami e affetto. Dobbiamo seminare amore».

Un miglioramento c'è stato, secondo il sindaco Giuliano Martini, presente alla celebrazione insieme alle autorità militari: «Si è creata una nuova alleanza nella comunità, le famiglie sono molto unite e salde nei valori». Il parroco don Mario Gazzillo ha già lanciato la proposta di un'altra messa di ringraziamento presieduta dal vescovo e celebrata quando la pandemia sarà finalmente finita. Intanto i fedeli si godono il ritorno alla messa. «Ci voleva commenta uscendo dalla chiesa la signora Fernanda, che abita a Vo' da 62 anni, canta nel coro parrocchiale e non avrebbe mai immaginato che il suo paesino da 3.300 anime potesse trasformarsi nel focolaio di un virus».

Maria Elena Pattaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA