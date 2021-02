JESOLO «Tra le categorie da vaccinare in via prioritaria vanno inseriti anche gli assistenti ai bagnanti». Lo scorso anno, di fronte all'emergenza sanitaria, era stato perfino ipotizzato un protocollo che vietava di avere contatti con la persona che doveva essere salvata. Fortunatamente rimasto solo un'ipotesi. Ma per la prossima stagione i bagnini di salvataggio chiedono di aumentare le loro condizioni di sicurezza, quindi di essere sottoposti alla vaccinazione anti-covid in via prioritaria. «Pur lavorando in un ambiente generalmente a rischio basso dice William Dalla Francesca, amministratore della ditta Wela visto che gli assistenti ai bagnanti lavorano all'aria aperta, in ambiente salutare e, ora, completamente sanificato, a seguito della pandemia da covid-19 anche applicando i protocolli individuati da autorità ed associazioni di riferimento il rischio di contagio si è potenzialmente alzato». Di fatto tutta l'attività di soccorso rappresenta un fattore di rischio. «Gli interventi di salvataggio in mare prosegue Dalla Francesca e quelli in piscina, ma anche i trasporti delle persone soccorse e le rianimazioni cardio polmonari si configurano tutte situazioni in cui, malgrado vengano prese tutte le precauzioni del caso, vi può essere un ipotetico contatto con paziente positivo al virus». E per questo i bagnini hanno voluto lanciare un appello alle autorità sanitarie. «Vista la funzione di incaricato di servizio di pubblica utilità conclude il responsabile di Wela - che ricopre, per il ruolo di primo anello nella catena dei soccorsi, di primo contatto con la persona in difficoltà, per il possibile contatto diretto con i milioni di turisti che, speriamo, affolleranno spiagge e piscine quest'estate, riteniamo auspicabile l'inserimento della figura dell'assistente bagnanti tra le categorie da vaccinare». G.Bab.

