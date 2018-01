I 5 stelle scremano i candidati e Di Maio fa decidere alla Raggi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MOVIMENTOROMA Chiusa la fase delle autocandidature, il M5s inizia ora il percorso per la scrematura dei candidati che si presenteranno al voto degli iscritti M5s che decideranno chi, tra gli aspiranti parlamentari, potrà ambire a finire nei listini delle politiche 2018. I candidati per presentarsi hanno dovuto sottoscrivere l'adesione alla nuova associazione M5s, aderire al nuovo Statuto ed essere in possesso di una serie di prerequisiti come quelli sull'assenza di condanne o la militanza in altri partiti «a far data dal 4 ottobre 2009»...