I 40 anni della Pantera Rosa Condomini in festa a Favaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAMESTRE Sul finire degli anni Settanta c'era un continuo via vai in municipio a Favaro di inquilini del Quartiere Triestina 68 che si lamentavano, quasi sempre a ragione, che gli alloggi che erano stati loro assegnati dall'allora Iacp (oggi Ater) facevano acqua da tutte le parti. IL PASSATOUna processione continua alla cui testa c'era sempre Giancarlo Cemolin, che un giorno, per dimostrare quanto di cartapesta fossero quelle abitazioni, convocò il presidente del consiglio di quartiere Matteo Paludo e tutti i membri della...