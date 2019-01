I 10 profughi ospitati dai Valdesi in Sicilia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ACCOGLIENZAROMA Quando a Palazzo Chigi si è trattato di prendere l'ultima decisione e chiudere il caso dei 49 migranti con un piano immediato, il governo aveva già in mano la bozza di un progetto operativo. E' soprattutto per una questione di tempestività che i 10 stranieri naufraghi, in carico all'Italia, verranno trasferiti nelle strutture dei Valdesi. Palazzo Chigi ha scelto l'opzione già pronta a fronte delle innumerevoli (ma generiche) dichiarazioni di disponibilità che nel frattempo erano state manifestate dalle diocesi italiane....