VENEZIA Un'azienda nostrana del settore turistico che lavorava prevalentemente con clientela straniera e il cui fatturato medio era 2 milioni di euro si ritrova oggi, in piena stagione estiva, ad aver subito una diminuzione del volume d'affari di oltre il 60%. «Dalla sera alla mattina abbiamo visto il nostro business completamente stravolto - dice Carlo Moretti, titolare col padre Bruno di Houseboat.it - Normalmente i turisti europei prenotano le vacanze 6 mesi di anticipo - spiega Moretti - e nelle prime due settimane di febbraio in cui è stato annunciato il Covid, ci siamo trasformati da agenzia di prenotazioni ad una di cancellazioni e abbiamo continuato così per quattro mesi». Ora Houseboat ha una clientela tutta italiana fatta da coloro che scelgono di affittare una imbarcazione, dotata di ogni confort, che si guida con semplicità come un'auto e senza bisogno di patente nautica. La compagnia è nata 20 anni fa e ha scelto di sfruttare le bellezze del Veneto importando un modello turistico famoso nei paesi del nord Europa. «Il nostro è un sistema idroviario complesso, molto attraente per gli amanti delle vacanze all'aria aperta. All'attivo - aggiunge Moretti - abbiamo 35 barche e offriamo diversi itinerari per ogni esigenza. Le imbarcazioni non vanno in mare aperto - precisa - si muovono lentamente scivolando sulle acque del fiume per poi immettersi in laguna, al cospetto di Venezia. I motori sono piccoli e non consumano grandi quantità di gasolio». Una vacanza particolare con cui l'azienda promuove, inoltre, le piccole eccellenze agricole e artigianali del territorio: viticultori di nicchia, produttori di miele di barena, artigiani del merletto, oltre a parchi naturali. Prima di accendere i motori viene fatto ai clienti un piccolo briefing prima dell'imbarco con tutte le informazioni da seguire. «Le barche tengono dalle 4 alle 8 persone per un costo di circa 70 euro al giorno - continua Carlo - Abbiamo ospiti da tutta Europa ma anche Canada, America, Sudafrica, Israele, Australia, o forse sarebbe meglio dire avevamo, perché il Covid ha cambiato tutto». Infatti ora sono gli stessi veneti a scegliere di trascorrere le vacanze in houseboat.

«Quando abbiamo capito che il mercato straniero di fatto non ci sarebbe stato, per salvare la situazione ci siamo concentrati sul mercato italiano. La stagione per noi inizia a metà marzo, quest'anno l'abbiamo iniziata di fatto il 1 luglio e la chiuderemo il 30 settembre anziché il 30 ottobre perché il contingente di ottobre è prevalentemente straniero e quindi è chiaro che quest'anno non ci sarà. I nostri clienti - conclude il titolare di Houseboat - hanno dimostrato grande comprensione per il momento difficile che stiamo attraversando e hanno accettato di essere rilocati alla prossima estate, senza restituire totalmente il denaro già versato. Questo ci ha notevolmente aiutato in un momento di estrema difficoltà e incertezza. Nella speranza che nel 2021 si possa davvero tornare ad una normalità».

