Hotspot in Africa e fondi Conte cerca il sì di Merkel

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Non c'era bisogno della sconfitta della Germania contro il Messico ai Mondiali per rendere ancor più tesa l'aria nei palazzi del potere di Berlino. Nella capitale tedesca il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arriverà oggi quasi al termine di una giornata decisiva per il governo di Angela Merkel. Il leader della Csu bavarese e ministro dell'Interno, Horst Seehofer - alle prese con un complicato appuntamento elettorale in Baviera - minaccia la rottura e l'attuazione di un poderoso piano di respingimenti se non ci...