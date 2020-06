GLI ALBERGHI

VENEZIA Dopo la riapertura progressiva delle attività, con l'arrivo dei turisti stanno riaprendo in questi giorni anche gli hotel veneziani. A inizio settimana è stato il Papadopoli, ieri il Metropole e lo Splendid, mentre tra fine mese e inizio luglio sarà la volta di Gritti e Bauer, che ieri ha radutano i 200 dipendenti in assemblea e che intanto è passato di mano ad un gruppo austriaco, il colosso dell'immobiliare Signa. A ruota apriranno anche Danieli, Saint Regis (entro luglio) e il Londra Palace, che con tutta probabilità sarà operativo per il Redentore. Una buona notizia, questa, per le realtà cittadine, dato che l'avvio dell'economia turistica garantirà indotto anche alle piccole aziende veneziane che lavorano come fornitori per il mondo alberghiero. L'inizio sarà all'insegna del distanziamento sociale, in grado, paradossalmente, di abbattere le barriere di diffidenza. Quindi codici Qr al posto dei menu fissi, verifiche delle temperature dei clienti e per tutti la parola d'ordine sarà sanificare e igienizzare.

PERSONALE FORMATO

Strizzando l'occhio al marketing, come ha fatto notare Alain Bullo, direttore generale del Londra Palace: «Se prima al cliente si cercava di non far vedere l'aspetto delle pulizie, oggi invece la formazione del personale passa anche per il farsi vedere mentre adottano guanti o prodotti per le mani». L'hotel Splendid, che ha riaperto ieri, farà di tutto per garantire elevati standard di sicurezza legati al post coronavirus, spiega il general manager Salvatore Pisani. «E siamo anche felici di aver ritrovato tutto il nostro personale: nessuno ha perso il posto». Le prenotazioni intanto non mancano: «La voglia di tornare a visitare Venezia c'è, siamo in un periodo delicato, ma bisogna avere la consapevolezza di vivere in un territorio unico al mondo dove ognuno deve fare la propria parte. Contiamo su una richiesta del 35-40% della nostra capacità, ci chiamano in continuazione». Per favorire il riavvio dell'azienda si punterà molto sull'aspetto della prevenzione: «Abbiamo predisposto tutta una serie di azioni a tutela della salute dei nostri ospiti - continua - ad esempio la sanificazione dei filtri, che prima avveniva circa una volta al mese, ora si fa con una frequenza più elevata, una volta a settimana. Abbiamo creato un protocollo di sicurezza da rispettare». Come tanti altri operatori del settore, anche in questo caso non esisterà più il buffet: «La colazione avverrà a la carte, oppure in scatole box breakfast chiuse che verranno portate al cliente direttamente in camera». Il mestiere degli albergatori cambierà molto, ma nonostante l'avvento delle nuove prassi, che necessariamente richiederanno allo staff impegno per adattarsi, nelle parole del manager non manca l'ottimismo: «Siamo consapevoli che sarà una stagione difficile. Ci vorranno mesi, ma dobbiamo essere positivi, perché siamo parte di una delle città più belle del mondo». Chiaramente, le risposte della clientela non possono essere minimamente paragonabili allo scorso anno: «Avevamo l'80% delle camere occupate, però pensiamo che il trend sarà ugualmente positivo, riceviamo, chiamate di persone che vogliono venire qui anche nei mesi che stanno arrivando». Ma se i cambiamenti si sono registrati sulle prassi, anche il comportamento di consumo ha registrato diversità rispetto al pre-covid: «Il tempo di prenotazione - conclude -, la cosiddetta booking window si è accorciata drasticamente, se prima si prenotava a tre mesi di distanza, oggi si telefona una settimana prima».

LA TECNOLOGIA

Pulizia al centro della riapertura anche per il Londra Palace, che aprir àil 3 luglio e cercherà di coccolare il cliente a distanza, prosegue Alain Bullo: «Dovremo dialogare con il cliente con la tecnologia, perché alcuni preferiranno evitare il contatto, quindi cercheremo di far scoprire loro una Venezia diversa grazie alla tecnologia, con itinerari fuori mano personalizzati forniti via pdf». Per ora il ristorante non aprirà ancora, sono allo studio infatti le tecniche più opportune: «Vogliamo riuscire a non far pensare al periodo al cliente, puntando sulle meraviglie della città, il nostro pop-up restaurant offrirà piatti vari, dallo snack agli sfizi, sfruttando i punti di forza, cioè le camere con vista o il plateatico che permetterà di spaziare». Scelta più conservatrice per il Gritti, come annuncia il general manager Paolo Lorenzoni. L'hotel darà il via alle attività il 1 luglio prossimo: «Con l'apertura del 3 giugno abbiamo scelto di dare tempo alle famiglie di organizzarsi e capire dove e quando vogliano viaggiare. Aspettiamo un po' perché non apriamo senza clienti. Venezia sta facendo un grande sforzo di accoglienza, con musei e negozi, ma le persone arrivano solo nel fine settimana. Con i bambini a casa, invece, cerchiamo di promuovere gli arrivi spalmandoli su più giorni». Lorenzoni ha quindi espresso una battuta anche su Tom Cruise, che a febbraio era a Venezia per le riprese di Mission Impossible 7: «Se ha detto la frase che vuole tornare per aiutare l'economia cittadina, vuol dire che lo farà, ma avendo scelto febbraio e marzo per la disponibilità della città, con meno gente, mi immagino che possa tornare a novembre-dicembre. Però ancora non sappiamo nulla».

Tomaso Borzomì

