TURISMO

VENEZIA Il crollo dei prezzi subito dagli hotel veneziani nel mese di agosto è da record. Secondo le rilevazioni statistiche dell'Unione nazionale consumatori, Venezia sarebbe al secondo posto (dietro a Trapani) per il calo, con un pesante -22,2% rispetto all'anno scorso. Un valore che per Claudio Scarpa, direttore dell'Ava (associazione veneziana albergatori), è anche morbido rispetto al reale: «Non conosco la metodologia con cui è stata svolta l'indagine, ma quello che è certo è che il calo dei prezzi si attesta anche attorno al 40-45%». Camere a metà prezzo, quindi, secondo le rilevazioni dell'Ava, mentre meno sostenuto è il crollo secondo l'associazione di consumatori. La media del calo nazionale sarebbe del 2,1%.

«Le rilevazioni prese dai portali oggi non rispecchiano il vero - prosegue Scarpa - perché in questo periodo le persone hanno saltato l'intermediazione rivolgendosi direttamente agli hotel. Quindi le offerte sulle camere avevano prezzi reali molto più bassi». Infatti, dato che i vari siti richiedono commissioni agli alberghi che variano tra il 15 e il 35%, gli imprenditori si sono livellati su quella soglia, abbattendo ulteriormente i prezzi finali a cui cedere le camere. «Federalberghi ha effettuato una campagna informativa in cui si faceva sapere che il furbo telefona in hotel, ottenendo uno sconto», continua Scarpa. Il direttore dell'Ava ha poi concluso analizzando il momento: «I danni maggiori si sono rilevati nel settore turistico, gli hotel che operavano con il settore del business hanno risentito meno del problema legato al virus. Ad esempio, chi doveva recarsi a un ministero ci andava lo stesso. Venezia in questo senso paga più degli altri, per questo sarebbe opportuno che il Governo ponderasse gli aiuti, piuttosto che a pioggia, meglio interventi specifici alle città d'arte». L'associazione di consumatori non si è fermata qui, analizzando il dato anche dei ristoranti. Emerge che gli esercenti avrebbero aumentato leggermente i prezzi. In media nazionale si registra un +1,1%, dato vicino a quello veneziano che sarebbe dello 0,9%. La statistica non è piaciuta a Ernesto Pancin, direttore dell'Aepe: «Dati come questi sono inutili e dannosi. Non si fornisce un quadro intero del settore, dove gli incassi sono calati del 40-50%. Non si parla delle serrande ancora chiuse, ma si afferma che ci siano incrementi dei prezzi dell'1%. Di cosa stanno parlando?». Pancin difende i ristoratori: «I listini sono bloccati. Il vero problema è che tutti sono in grande difficoltà e non si sa come il mercato reagirà nel prossimo autunno-inverno. Servono aiuti mirati».

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA