Hotel, anno d'oro Ma Brexit e Iva spaventano gli albergatori

IL BILANCIOVENEZIA Il presente c'è e soddisfa: il tutto esaurito sfiorato in centro storico soprattutto negli hotel a fascia alta, il Lido che impenna e la vocazione alberghiera di Mestre che non scende mai sotto la media dell'80% degli arrivi. Tutto bene quindi? Quasi, verrebbe da dire. Perché preoccupano il futuro e un 2020 su cui incombono diverse incognite. Con i fattori della geopolitica mondiale che possono pesare - e non poco - sull'economia turistica di Venezia. Tra crisi economica che tarda ad andarsene, Brexit alle porte, dazi e,...