Home Venice è in moto E si attrezza San Giuliano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOMESTRE Come un sole giallo con, al centro, la scritta Home Venice. Eppoi, dopo il logo-simbolo dell'evento, un breve video in cui, sempre su una base circolare, si susseguono velocissime cartoline di Venezia ed altre immagini in qualche modo collegate alla città storica e ai concerti, fino ad arrivare al lancio delle tre date del 12, 13 e 14 luglio 2019 del Music & Culture Festival che arriverà quest'estate nel parco di San Giuliano. Solo un piccolissimo assaggio che è comunque il segno che la macchina organizzativa che, negli...