LE ISTANZE

PIEVE DI CADORE «Quando ci hanno promesso le varianti i presupposti erano diversi. Si parlava di soldi e tempistiche - spiega Marianna Hofer, sindaco di Valle di Cadore - considerazioni che all'epoca ci hanno portato ad abbandonare l'idea della Macchietto Venas. Vedendola oggi ci saremmo con i tempi di realizzazione e, quasi, con i fondi. Credo che vada studiato per il piano Olimpico». Hofer si è poi soffermata sul concetto di smart road, «Io credo - ha aggiunto - che stiamo buttando via grandi soldi (26,4 miliardi ndr). Io ho una Punto del 1995 e credo che la connessione con la Smart road non sia granché».

SAN VITO

Movieri e semafori intelligenti è la richiesta, molto pratica, avanzata dal primo cittadino di San Vito di Cadore Franco De Bon. «Se non si dovesse lavorare sabato e domenica chiedo di riportare il traffico in carreggiata. Solo così possiamo evitare che si formino lunghe code». De Bon si è poi fermato sul rischio di tempi di realizzazione lunghe delle opere: «Una strada così rischia di nascere già vecchia».

PERAROLO

Ad innestarsi sul ragionamento il suo collega di Perarolo, Sindaco Perarolo Pier Luigi Svaluto Ferro. «Gli interventi come sono stati pianificati non risolveranno i flussi di traffico. Mi chiedo se si sia stimato di quanto di quanto incrementeranno i flussi con riferimento al traffico pesante? Come si risolvono le ripercussioni negative? Nei nostri paesi non ci si muove in determinati periodi dell'anno. La nuova viabilità dovrà essere pensata in modo da intercettare questo aumento di traffico».

PIEVE DI CADORE

Giuseppe Casagrande, sindaco di Pieve si è soffermato sull'importanza del dialogo con Anas: «Opportunità da cogliere al volo per poterci coordinare ed avere maggiore attenzione nelle nostre opere».

SOVERZENE

A tendere la mano, invece, Gianni Burigo primo cittadino di Soverzene: «Noi già sopportiamo un traffico alternativo alla statale. Non più tardi di due anni fa incontro dal prefetto. Nei momenti di flusso importante, in occasione del grande traffico per i rientri del fine settimana veniamo usati come alternativa. Ma ci sono dei punti strategici da sistemare. In ogni caso anche in vista dei cantieri più grossi ci mettiamo a disposizione ma abbiamo alcuni punti della nostra viabilità da risolvere».

CIBIANA

Mattia Gosetti, sindaco di Cibiana, ha spiegato di come la ex provinciale 247 ora sia di competenza Anas e rappresenti l'unica alternativa per andare da Longarone alla valle del Boite. «La strada ha tuttavia - ha spiegato Gosetti - una serie di problematiche. A tratti è stretta e pericolosa, pendente e impervia. Vi chiedo un colloquio per trovare una soluzione.

LORENZAGO

«Tra Lorenzago e il passo della Mauria sulla 52 ci sono 8 frane. Lì è rimasto tutto com'era». Ha spiegato Marco D'Ambros.

CORTINA

Ad intervenire nella riunione pubblica anche l'assessore Benedetto Gaffarini di Cortina che ha sottolineato la necessità di «Riunirci e chiedere che questa direttrice diventi turistica. Chi non è diretto a questo territorio venga escluso».

Il presidente di Anas Claudio Andrea Gemme ha chiesto a tutti i sindaci di mandare le domande puntuali, attraverso un'email promettendo a ciascuno che riceverà risposta nei prossimi giorni.

AZ

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA