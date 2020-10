IL CASO

CORTINA L'Hafro Cortina, squadra di hockey su ghiaccio di Cortina d'Ampezzo, ha quattro giocatori positivi al coronavirus Covid-19. Pertanto questa sera non scende sul ghiaccio dello stadio Olimpico, per la prima partita casalinga della stagione, nel torneo internazionale Alps hockey league, fra Italia, Austria e Slovenia. La decisione di rinviare l'incontro è stata presa dalla società sportiva ampezzana, per senso di responsabilità. Il fermo del Cortina segue di un paio di settimane quello dell'Asiago campione d'Italia, che ha comunicato la positività di alcuni giocatori lo scorso 26 settembre, tanto che non ha ancora iniziato il torneo Ahl (Alps Hockey League). Gli atleti positivi a Cortina si aggiungono agli anziani della casa di riposo (18 ospiti).

IL COMUNICATO

La società Sportivi ghiaccio Cortina ha spiegato ieri in una nota: «Tra giovedì e venerdì scorsi abbiamo sottoposto ad un test rapido Covid-19 i nostri atleti e lo staff della squadra, come previsto dalle regole Ahl; per tutti l'esito e stato negativo. Lunedì 5 ottobre due nostri atleti si sono sottoposti nuovamente al test rapido nasale, in forma privata, allarmati da una leggera indisposizione, e purtroppo sono risultati positivi. Per questo motivo abbiamo convocato tutto lo staff e gli atleti per sottoporsi nuovamente a una seconda serie di test, tra lunedì e martedì, e altri due ragazzi sono risultati positivi». Immediati i provvedimenti: «I quattro giocatori positivi sono asintomatici e stanno bene scrive la società sportiva e sono ovviamente in isolamento domiciliare, in attesa di essere convocati dall'Usl di Belluno per fare il tampone molecolare di controllo. Ad ora, non abbiamo ancora ricevuto alcun esito, né tantomeno alcuna comunicazione, per come dovremo affrontare questa strana situazione, che vede quattro positivi e tutti gli altri negativi».

LA DECISIONE

«In mancanza di procedure chiare - si legge nella nota -, ma soprattutto preoccupati di poter essere responsabili di eventuali contagi, abbiamo deciso di rinviare a data da concordare la partita, facendo riferimento alle Linee guida hockey su ghiaccio e para ice hockey, approvate a settembre dal consiglio della Federazione italiana sport ghiaccio, che ci pare essere l'unica indicazione chiara per gestire questa situazione». Il calendario prevederebbe un'altra partita casalinga, all'Olimpico, contro il Fassa, la sera di sabato 10 ottobre; al momento è incerta anche la disputa di quell'incontro, pare difficile che si possa recuperare la situazione in due soli giorni. «Lo spirito competitivo che da sempre contraddistingue l' Hockey Cortina - conclude la società - ci fa dire che avere quattro componenti positivi asintomatici, in un gruppo di 30/35 persone, non dovrebbe essere motivo sufficiente per annullare allenamenti e partite. Viste però le responsabilità molto pesanti che si potrebbero generare, la società ha deciso la via prudenziale di attendere che si completino tutti i passaggi necessari per evitare ulteriori complicazioni».

IL PUBBLICO

Proprio i giorni scorsi erano state diramate le direttive per la riapertura dell'Olimpico al pubblico, dopo oltre sette mesi, trascorsi dall'ultima partita giocata con gli spettatori, il 20 febbraio passato, avversario l'Asiago. Ora si dovrà tener conto anche della riunione di ieri, in Prefettura, del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che ha esaminato la presenza del pubblico durante le manifestazioni sportive, in ordine alla ordinanza del presidente della giunta regionale del Veneto, efficace sino al 12 ottobre, a disciplinare le condizioni e le modalità per la partecipazione del pubblico.

Marco Dibona

