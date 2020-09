IL CASO

PADOVA Ha tenuto duro quanto tutti lo davano per spacciato e molti del suo partito correvano per altri candidati. Mosco, Sodero e, da fuori, Lonardi, erano tutti per la Ghidoni. Ma Alain Luciani, eletto consigliere comunale per la Lega, ha dimostrato che la volontà conta più di ogni altra cosa. E lui, l'informatico, 40 anni, ha tirato su oltre 2mila voti. Luciani è il primo dei non eletti della lista Zaia, ma se Fabrizio Boron con ogni probabilità sarà nuovo assessore entrerà in consiglio regionale.

Consigliere, il suo è un caso di scuola. Pochi soldi molto porta a porta. Ce lo spiega?

«Io credo che gli elettori abbiano capito i miei sforzi. Ho fato opposizione praticamente da solo contro la Giunta Giordani che giudico inefficiente, basta vedere come sono ridotte le periferie che io frequento di persona, tanto che mi sento l'alfiere delle periferie dimenticate. E credo di interpretare il sentimento dei padovani in questo momento».

Ma come ha fatto a raggiungerli?

«Spiego subito. Nel mio quartiere, Mortise, ho preso 1252 voti Significa che li ho visitati quei voti, uno per uno. E poi siccome il volantinaggio costava 2.500 euro e non ce li avevo, l'ho fatto io. Casa per casa e anche fuori Padova. Io e una squadra di amici. In tre dalle 11 di sera alle 3 di mattina. Perchè vede, molti mi conoscono ovunque ma dovevo avvisarli che mi candidavo. E poi dalle 7 facevo i banchetti. Insomma sono stato la Ryan air della campagna elettorale. Chi volava con me non aveva la hostess che gli domandava cosa voleva bere, ma viaggiava».

Lei mi sta dicendo che un social non recapita volantini e che alla vecchia maniera si fa meglio?

«Tutta Legnaro, Sant'Angelo, Piove e Vigonza sono state battute così. Ma quello che inorgoglisce di più è la città. Sono arrivato a 400 voti da Boron e a 200 da Marcato, due giganti rispetto a me».

E i soldi per la campagna?

«Qualche mille euro miei, e una colletta fra gli amici. Con mio fratello scelto come mandatario. Più i social ovviamente».

Dunque voto di popolo per lei. E adesso?

«Beh, prima bisogna attendere le scelte del presidente della Regione. Ma ritengo che un assessore padovano, nel momento in cui bisogna portare avanti il nuovo ospedale e un consigliere che faccia le giuste pressioni darebbero a Padova quel ruolo che deve avere, essere centrale nello sviluppo del Veneto. E tanto per cominciare se sarò eletto terrò aperta la mia sede elettorale per tutti e cinque gli anni. Io non sono uno che appena eletto sparisce. Anzi, il contatto diretto, senza filtri, sarà uno dei miei obblighi e dunque il mio ufficio regionale sarà a Mortise».

Continuerà a fare opposizione a Giordani?

«Sicuro. Anche se per questi tre anni a volte ho pensato che ero da solo. Ma la città è veramente messa male, sporcizia, degrado e microcriminalità. C'è un malessere crescente verso le non scelte del sindaco».

Lei invece era soprannominato all'epoca Bitonci l'assessore del Pronto intervento...

«Avevo inventato un numero whats app diretto, che faceva capo a me. I cittadini potevamo chiamarmi se vedevano buche o degrado. Me l'ha copiato mezza Italia».

