«Ho un sogno: incontrare mio fratello, mai conosciuto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPELLOPADOVA È una storia che parte dalla fredda Ucraina, passa per la provincia di Livorno e ora arriva fino a Padova. Il protagonista è uno studente di 19 anni, vive in Toscana e ha un doppio nome. Vladimiro è quello originario, Carlo quello che gli è stato dato quando aveva sei anni ed è stato adottato da una famiglia italiana. Ora, 14 anni dopo, Carlo Vladimiro sta cercando disperatamente di mettere assieme tutti i puntini, collegando idealmente Ucraina, Toscana e Veneto, per realizzare il suo sogno più grande: incontrare il...