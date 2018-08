«Ho sentito lo scoppio e ho visto il fumo mia moglie era nella casa, ho tremato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TESTIMONIANZAPORCIA «Quando ho sentito quello scoppio improvviso, ho pensato che fosse esplosa una bomba o qualcosa di simile». Comincia così il racconto di Costica Diaconu, marito di Ramona Alina, la donna rimasta leggermente ferita dalla deflagrazione avvenuta ieri pomeriggio al civico 12 di via Fleming: è ancora scosso per l'episodio. Sigaretta in mano, cammina nervoso su e giù per la via. Vicino a lui c'è la figlia quindicenne, che cerca anche di confortare la madre mentre, seduta nell'ambulanza, viene visitata e medicata dal...