LA MEMORIA INDELEBILELONGARONE Pietre e ghiaia. Non c'era altro, davanti agli occhi di Gioachino Bratti, la sera del 9 ottobre 1963 dopo che le acque del Vajont, spinte da 270 milioni di metri cubi di roccia, avevano oltrepassato la diga e spazzato via l'intero paese di Longarone in circa 3 minuti. Gioachino era sceso da Pians (uno dei quartieri alti, che si è salvato dalla distruzione) e aveva cominciato a scavare. Con le mani. Racconta:...