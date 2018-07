«Ho recitato bene a scuola, per questo ora sono qui»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PROTAGONISTIROVIGO Per la maggior parte i ragazzi polesani che hanno partecipato al casting di Pupi e Antonio Avati, sono giunti da Rovigo e da altri centri del Polesine. «Ho 15 anni e il prossimo anno scolastico sarò iscritto alla classe terza del liceo scientifico Paleocapa - racconta Giovanni Benà, accompagnato da mamma Maria - Sono qui per fare un piacere a mia mamma, che aveva il desiderio che provassi a prendere parte a qualcosa di nuovo. Per me si tratta del primo provino del genere: non ho grandi aspettative, ma stanotte ho...