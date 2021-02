LA TESTIMONIANZA

FELTRE «Ho misurato la febbre, per scrupolo, e avevo 37.4 ma ora sto bene». Alberto Cassol, insegnante dell'Istituto agrario Antonio Della Lucia di Vellai, fa parte degli 800 dipendenti scolastici che si sono vaccinati domenica mattina nei due drive-in di Belluno e Feltre. La campagna vaccinale targata AstraZeneca è iniziata da loro ed è proseguita ieri a Tai di Cadore con altri 300 insegnanti. «A metà mattinata avevo il braccio un po' pesante e se avessi fatto due trazioni, forse, mi avrebbe fatto più male» ha scherzato Cassol domenica pomeriggio. In serata qualche linea di febbre, come molti suoi colleghi, ma ieri mattina stava di nuovo bene. «Mentalmente il vaccino è una garanzia, almeno per me ha sottolineato Cassol Questo non significa che ora posso uscire e comportarmi come se il virus non esistesse. Però ti dà una protezione in più e ti senti parte di un meccanismo (quello sui vaccini, ndr) di cui si era cominciato a parlare ancora un anno fa». La sua è stata una delle materie più penalizzate dall'ondata covid.

IL RUOLO

Se infatti italiano, matematica, storia, possono essere trasportate facilmente dalla lavagna allo schermo di un computer, non si può dire lo stesso per educazione fisica. Diventa necessario re-inventarsi e pensare a cose nuove. Ecco allora che i compiti per casa si trasformano in camminate o in giri in bicicletta: «Ho detto loro di sfruttare i conta passi o il Gps del cellulare. Qualcuno ha fatto 2 chilometri, qualcun altro 5. È stato un modo per muoversi e tenersi in allenamento». Le lezioni teoriche al computer, a forte rischio noia, sono state dirottate verso le nuove discipline ammesse alle Olimpiadi, come lo skateboard, il surf o l'arrampicata. «Il covid ci ha dato l'opportunità di affrontare tematiche di cui magari non avremmo mai discusso ha continuato Cassol All'inizio è stato un gran punto di domanda, si improvvisava, ma con la seconda ondata di ottobre ci siamo organizzati per tempo». Dalla didattica a distanza di fine anno, almeno per le scuole superiori, si è passati a una didattica che viene svolta in modo alternato. Un po' a distanza, un po' in presenza: «Così è ancora peggio. Perché quando ti vedi di persona fai qualcosa». Si riscoprono, ad esempio, giochi dimenticati come il frisbee che permette di mantenere le distanze tra i ragazzi. «Ma la volta dopo, a computer, devi riprendere il filo del discorso iniziato due settimane prima. È tutto moto slegato e meno coinvolgente. Speriamo che questa situazione finisca presto».

L'ANALISI NELLO SPORT

Rimanendo sempre nel mondo dello sport, l'Usl 1 Dolomiti, tra le prime aziende sanitarie in Veneto, ha comunicato di aver visitato e studiato 71 atleti covid positivi: 14 completamente asintomatici; 52 con sintomatologia lieve; 5 più gravi, con febbre alta e tosse. «I sintomi che abbiamo rilevato più frequentemente ha spiegato il medico dello sport Guido Ciccarone sono stati febbre, perdita di gusto e olfatto, dolori muscoloscheletrici. Abbiamo avuto anche 3 casi di acrocianosi (un disturbo circolatorio che fa diventare le dita blu o rosse, ndr)». I controlli medicocardiologici sportivi con test da sforzo, controlli della saturometria a riposo, al picco dello sforzo e nel recupero, così come l'ecocardio «non hanno individuato al momento niente di importante che possa controindicare la ripresa dell'attività sportiva». Solo in uno sportivo è stata riscontrata una malformazione cardiaca ma, conclude il dottor Ciccarone, «era preesistente al covid e anche in questo caso non c'è alcuna controindicazione alla pratica sportiva». DP

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA