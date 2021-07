Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(cdm) A prendere una posizione critica sul servizio mensa era stata, nella IV commissione a fine giugno, anche la capogruppo leghista Lorenza Ioan, in qualità di docente alla Alberti (la scuola fulcro della protesta del panino) e di mamma di un alunno «utente in un'altra scuola elementare». In quell'occasione aveva offerto il suo punto di vista in presa diretta. Ioan fa una premessa: «Il mio giudizio era puramente valutativo di un...