«Ho chiarito personalmente la questione»

Il sindaco Bergamin non commenta le parole del presidente della Fattoria Zoccarato, per il quale i dipendenti comunali rodigini andrebbero presi a calci. Esternazione che ha suscitato una bufera sull'Amministrazione. Il motivo di uno sfogo così violento pare sia dovuto ai ritardi burocratici per l'ampliamento del parco commerciale, in attesa da oltre un anno di essere approvato a causa di alcuni controlli in corso sulla documentazione presentata per l'avvio dei lavori. Per quell'opera di ampliamento in consiglio comunale fu avanzata nel...